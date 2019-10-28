內媒﹕近6成受訪專家料　今年中國經濟增速介乎6.1至6.2%

《經濟參考報》今日（28日）報道，分季度看，中國一季度按年增長6.4%，二季度增長6.2%，增速分別比2018年同期下降0.4和0.5個百分點。關於2019年中國GDP增長，調查結果顯示，59%接受調查的專家預期，2019年中國GDP的增長率將介乎6.1%至6.2%之間；31%的專家預期位於6.3%至6.4%之間。

2018年中國居民消費價格（CPI）上漲1.9%。2019年上半年，CPI按年上漲2.2%，升幅比一季度擴大0.4個百分點；扣除食品和能源價格後的核心CPI按年升1.8%，漲幅比一季度回落0.1個百分點。關於2019年中國居民消費物價指數（CPI）的變化趨勢，55%的專家預期2019年中國CPI增長位於2.2%至2.5%之間；24%的專家預期其位於1.9%至2.1%之間。

2018年中國工業生產者出廠價格（PPI）上漲3.5%。2019年上半年， PPI按年升0.3%，漲幅比一季度擴大0.1個百分點。關於2019年中國PPI的變化趨勢，55%的專家預期2019年中國PPI漲幅將處於0.1%至1.0%之間；16%的專家預期其將處於-1.0%至0%之間；各有13%的專家預期其將高於2.%，和位於1.1%至2.0%之間。

2018年中國固定資產投資（不含農戶）名義增長5.9%。2019年上半年，固定資產投資（不含農戶）累計增長5.8%，增速比2018年同期下降0.2個百分點。關於2019年中國固定資產投資名義增速，79%的專家預期其位於4%至6%之間；17%的專家預期其處於6%至8%之間。