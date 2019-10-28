阿里系出手　以73億元人民幣入股美年健康所為何事？

《中國基金報》周日（27日）報道，從上市公司披露內容看，阿里網路及一致行動人杭州信投合計受讓美年健康10.82%股份，將成為公司第二大股東；而上海麒鈞受讓美年健康5.34%股份，其由雲鋒基金管理，跟馬雲也是關係密切。

此次罕見與馬雲有關的三大公司同時出手，可謂大動作，合計斥資金額達到72.65億元（人民幣‧下同）。

阿里系承接美年健康股份

美年健康於公告內指出，控股股東上海天億資產管理有限公司及一致行動人，以及其他股東分別與阿里巴巴（中國）網路技術有限公司、杭州信投資訊技術有限公司、上海麒鈞投資中心（有限合夥）簽訂《股份轉讓協議》，擬向其分別轉讓持有的上市公司股份2.09億股（佔公司總股本5.58%）、1.96億股（佔總股本5.24%）、2億股（佔總股本5.34%），合計6.05億股，共佔公司總股本的16.16%。

值得注意的是，本次轉讓價格確定為每股12.01元，較美年健康10月25日收盤價為每13.61元折價約12%。

此次受讓的三家公司均跟阿里繫有關。具體來看，阿里網路是阿里系旗下企業，淘寶（中國）軟體有限公司持有阿里網路50.66%股權；浙江天貓技術有限公司持有阿里網路35.40%股權；Alibaba.com China Limited持有阿里網路13.94%股權。

而杭州信投的控股股東是阿里網路，兩者構成一致行動人。阿里網路持有杭州信投57.52%股權，上海雲鑫創業投資有限公司持有杭州信投42.48%股權。

阿里系一同接貨齊屬罕見

上海麒鈞的普通合夥人是上海雲鋒新創股權投資管理中心（有限合夥），出資2.44%，上海雲鋒麒泰投資中心（有限合夥）作為有限合夥人出資97.56%。雲鋒新創與馬雲關係密切。

此次馬雲的阿里系三家公司齊出手受讓美年健康的股份，實屬罕見。據了解阿里網路本次受讓美年健康股份，系為了推動阿里網路及其關聯方與美年健康開展相關的業務合作，發揮協同效應。