明翹匯加推154伙　入場費449萬元　3張價單共388伙周五開售

佳明集團（1271）公布位於青衣細山路新盤「明翹匯」第3張價單。該張價單涉及154伙，間隔分別為1房﹑2房及3房戶，呎價為介乎17,858至21,838元，單位售價為568.6至1,105.3萬元，計及折扣後，呎價介乎14,108至17,251元，單位售價為449.2至873.2萬元，與上一張價單比較，不計及樓層及座向，加價1.5%。

公司指出，3張價單合共388伙，會在本周五（11月1日）開售。

第3張價單共提供1房單位為82伙﹑實用面積為299平方呎起，2房戶為61個，實用面積為410平方呎起，3房單位共11伙，實用面積為577起。該張價單加推單位折實呎價為15,847元。

折實後800萬元以下單位355伙

公司指出，若買家選用「建築期付款計劃」，3張價單中折實後售價為800萬元以下單位，共355個，佔3張單位推出的單位85%。

公司又指出，項目示範單位從上周四（24日）開放至今早，共有1.5萬人參觀，累計收票3,600張。收票客中，其中70%來自葵青，30%為區外客，並以用家為主。

此外公司亦公布了項目銷售安排，其中375伙會在當日9時起晚上11時59分發售，揀樓次序會在本周四（31日）下午5時進行抽籤，並於下午6時在售樓處1展示及在項目網站公布。餘下13伙則在開售當日進行招標，招標時間為當日上午9時至10時。