滙控臨時行政總裁祈耀年表明有意坐正　稱裁員1萬人僅屬揣測

滙豐控股（0005）公布臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）治下的首份季度業績，期內集團列賬稅前基準溢利下挫18%。祈耀年主持傳媒電話會議時承認，有意長期留任行政總裁一職。對於早前外電報道，滙控計劃全球裁減1萬人，他回應指相關傳聞只屬市場揣測。

承認自己為候選人之一

祈耀年於電話會議上表示，已向滙控董事局表明有意留任行政總裁，而自己亦身處候選人名單之內，但強調新人選由董事局決定，當前自己僅專注於協助滙控改善業務表現。他重申，不便透露遴選新任行政總裁的進度，僅稱集團8月宣布撤換人選時，已計劃於6至12個月內完成程序。

近期滙控頻頻傳出裁員消息，早前有傳裁員規模高達1萬人。惟祈耀年回應，相關消息只屬傳聞，對此不會承認亦不作否認。但他坦言，集團計劃重整全球業務，將資本調配至較具增長潛力地區，過程中難免需要削減成本，惟現時仍未量化相關影響，將於明年公布全年業績時公布最新戰略目標。

祈耀年又指，滙控將會持續投資香港及亞洲區，現時香港員工人數較去年增加1,000人，而亞洲區職位按年亦上升2,000個，形容香港是集團「自然不過」的投資目的地，其中財富管理、環球資本市場、私人銀行及企業銀行等均屬重點發展目標。