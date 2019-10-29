標普500指數創歷史新高　企業財報勝預期　周期性股票復甦成動力

在貿易因素的推動及企業強勁盈利提振下，10月28日標普500指數創下歷史新高，上漲0.6％至3039點。道瓊斯工業平均指數上漲132點，漲幅0.5%，報27090點。納斯達克綜合指數上漲1％至8325點。

摩根士丹利投資管理負責人史利蒙（Andrew Slimmon）表示：「標普500指數終於走高並突破了前期高點，經濟數據好於預期，企業盈利也比預期要好。市場正傳達了一個非常強烈的信息：周期性股票正在復甦，並且表現出色。如果經濟狀況真的很糟糕，這些股票就不會恢復。」

企業財報方面，截至10月25日，超過40%的標普500成份公司已公布第三財季財報，其中80%的盈利超出預期，這一比例高於5年平均水平。不過從整體來看，這些公司的盈利僅比預期值高出3.8%，超預期幅度低於5年平均水平。

10月28日，谷歌母公司Alphabet公布了好壞參半的業績，第三季度每股收益10.12美元，低於預期的12.35美元；營收為404.99億美元，高於預期的403.25億美元，2018年同期為337.4億美元；淨利潤為70.68億美元，市場預期為87.36億美元，2018年同期為91.92億美元；第三季度谷歌產品付費點擊變化按年增18%，市場預估增32%。盤後Alphabet股價下跌逾1% 。

人造肉第一股Beyond Meat公布第三季度財報。淨營收9200萬美元，高於預期的8220萬美元。三季度EPS為0.06美元，也高於預期的虧損0.24美元。三季度調整後盈利為1100萬美元，按月增長60%，預期為677萬美元。Beyond Meat盤後跌近8%。

恩智浦半導體第三季度營收為23億美元，市場預期為22.39億美元，2018年同期為24.45億美元。該公司預計第四季度營收22.4億美元至23億美元，市場預估22.7億美元。