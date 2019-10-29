【開市快報】恒指高開136點　滙豐控股績後續沉逾1%

撰文：文顥宗
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隔晚美股繼續造好，三大指數均告上升，其中標指升16點（0.56%）至3039點，創歷史新高；道指收市升132點（0.49%），收報27090點。港股延續外圍股市上升勢頭，恒指開市報27027點，升136點（0.51%）；國企指數報10640點，升70點（0.67%）。
藍籌股開市普遍造好，騰訊（0700）升0.31%，報323元；友邦保險（1299）升1.94%，報79元；滙豐控股（0005）績後續挫1.4%，報59.4元；中國平安（2318）升1.21%，報92.2元；領展（0823）升0.53%，報85.55元；銀娛（0027）升0.65%，報53.9元；萬潤置地（1109）升0.6%，報33.75元。
傳內地短片平台抖音母企字節跳動最快明年首季來港上市，公司估值達750億美元。港交所（0388）股價造好，開市升0.41%，報244.2元。
萬洲國際（0288）公布第三季業績，期內純利按年增加8.47%至8.2億美元，股價開市飆升8.18%，報8.46元；中國神華（1088）第三季純利倒退2.9%至362.5億元人民幣，惟股價輕微高開0.26%，報15.74元。