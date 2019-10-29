內媒﹕中國408家房企破產　監管層對於違規涉房貸款不斷壓縮

中國媒體《21世紀經濟報道》今日（29日）報道，中國中小房企未來面臨資金鏈考驗。根據克爾瑞地產研究發佈的報告，9月份，有95家房企的融資總額為1,124.48億元人民幣，按月上升45.3%，按年上升17.2%。

值得關注的是，據中國人民法院網站消息，截至10月27日，宣告破產的房企已經增加到408家。從地區分布來看，廣東地區房地產公司破產文書最多，共計63份，佔比達15.44%，其次是浙江（40份）和江蘇（37份）。其中，最近的一份為10月27日發佈的《延吉市廣廈房地產開發有限公司破產文書》。

全國前9個月累調控樓市415次

而至9月，中國房地產調控政策依然密集發佈，中原地產研究中心統計數據顯示，9月單月全國房地產調控政策發佈次數高達48次，雖然少於8月份的60次、7月份的56次，但整體看，2019年房地產調控政策的密集程度依然刷新歷史紀錄，1月份68次、2月份21次、3月份15次，4月份60次，5月份41次，6月份46次。從房地產調控的政策密集程度看，2019年前9個月合計的415次房地產調控，平均每個工作日有2次以上的房地產調控，刷新了歷史紀錄。

報道稱，監管對於違規涉房貸款不斷壓縮，有消息稱某省聯社要求嚴格落實房地產調控政策，同時有房地產貸款佔比高於20%的農商行，不得以任何方式新增房地產貸款。

根據《21世紀經濟報道》不完全統計，自2018以來，中國銀保監系統已經因違規涉房，對銀行開出過億金額罰單。8月9日，中信銀行因違規發放房地產開發貸款等13項違法違規行為被合計罰沒2,223.7萬元人民幣。