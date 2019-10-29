【中午收市】滙控續腳軟　累港股半日倒跌逾百點

港股半日高開低走。受到中美雙方就貿易協議再次傳出好消息，美股高收，帶動今早大市高開136點，再次收復27000點。可是滙豐控股（0005）在公布季度業績後，股價持續尋底，拖累升勢未能持續之餘，更掉頭向下，失守26800點。

恒生指數中午收市報26784點，跌106點；國企指數中午收市報10556點，跌14點，成交額為440.56億元。

滙控再失守60元

銀行股今早表現疲弱。滙控在公布第三季業績後，股價持續向下，成為大市轉升為跌的元凶，中午收市報59.35元，旗下的恒生銀行（0011）今早股價亦受壓，中午收市報164.4元，跌1%。其他銀行股方面，中銀香港（2388）跌0.9%，中午收市報26.95元，東亞銀行（0023）跌1.9%，中午收市報18.6元。

重磅股騰訊控股（0700）再次失守320元，跌1.4%，其他遊戲及軟件亦亦處於弱勢，金山軟件（03888）跌3.8%，中午收市報18.08元，IGG（0799）則升0.6%，中午收市報5.18元。

油股亦成為投資者沽貨對象，中國石油（0857）跌0.7%，中午收市報4.09元，中國石化（0386）跌1.1%，中午收市報4.64元，中國海洋石油（0883）跌1.1%，中午收市報164.1元。

萬洲季績後股價彈升逾7%

不過藥股仍是投資者追捧對象，中國生物製藥（1177）升3%，中午收市報11.78元，石藥集團（1093）升1.2%，中午收市報18.72元。

至於公布第三季業績的萬洲國際（0288）則勁升7.2%，中午收市報8.38元。