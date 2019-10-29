【美股戰報】Beyond Meat第3季首盈利　受惠毛利改善　市前仍跌9%

美國「人造肉第一股」Beyond Meat公布，截至9月28日止第3季度業績，第3季淨利潤為410萬元（美元‧下同），去年同期為虧損930萬元，為首個季度取得盈利。

公司連續第2個季度調高全年收入預測，由2.1億元調升至2.4億元，再上調至介乎2.65億至2.75億元。但季績公布後，Beyond Meat股價在周一市後曾跌最多15%，其後收窄至10%，周二開市前現跌9.2%，報95.7元。

第3季營運開支大增124%

第3季度，每股盈利6美仙，市場預期3美仙，前一季為每股虧損0.24元。收入按年增長250%至9,200萬元，分析師預期為8,220萬元，主要因為擴大分銷渠道及顧客有更大的需求。

可是，市場關注的營運開支，按年激增124%至2,921萬元，按季亦升42%，主要因佔大份的銷售及行政開支增加1倍。由於毛利大幅改善，錄得3,280萬元及毛利率35.6%，去年同期僅為500萬元及19.2%，令公司今季度取得盈利。

Beyond Meat創辦人兼CEO布朗（Ethan Brown）表示，第3季度業績延續了上升走勢感到高興，並錄得有史以來首次季度盈利；公司未來將繼續致力擴大國內和國際的分銷渠道，繼續塑造品牌，引入更多創新型產品至市場，加強公司的基礎設施和內部能力，以推動未來增長。

Beyond今年4月上市，招股價為25元，到了7月曾高見239元，其後一路回落至近期，終跌穿100元，以現價計，市值約為64億元。