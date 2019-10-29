野村：內地豬價料明年初再攀高峰　致人行延後放水

路透10月29日報道，野村證券發佈報告認為，中國豬肉價格走升將進一步推高通脹，料內地居民消費價格指數（CPI）按年升幅，將由10月份預測值3.3%，攀升至2020年1月的約4%。

報告稱，2020年上半年，中國內地通脹率可能維持於約3至4%之間，並於2021年春天回落至3%以下；該行並預期，豬肉產量進一步減少，將使2019年第四季實質國內生產總值（GDP）增長按季下跌0.12個百分點。

野村表示，雖然目前為止，通脹上升沒有造成人民銀行的貨幣，以及信貸政策寬鬆的主要障礙，因通脹上升主要仍由豬肉價格所導致，至於非食品CPI通脹已有所緩和，而PPI（工業生產者出廠價格指數）通脹更有可能進一步擴大負值。然而，該行相信，豬肉價格走高，對其他食品價格持續帶來溢出效應及工資物價盤旋上升的風險，相信中國人民銀行可能更不願意於未來數個季度高調推出貨幣寬鬆措施。

因此，野村料人行在2020年上半年，才會再次下調銀行存款準備金率50個基點，原來預測為2019年第四季。中國9月CPI按年升3%。其中，豬肉價格上漲69.3%，漲幅擴大22.6個百分點，影響CPI上漲約1.65個百分點。