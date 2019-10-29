聯儲局料年內第三度減息　黃金有望衝擊逾5年高位

《第一財經》周二部（29日）報道，據芝商所（CME）美聯儲局觀察預測，此次降息25個基點的概率高達95.7%，而維持當前利率的概率僅為4.3%。

儘管本週以來受到貿易緊張情緒緩和的影響，黃金等避險資產價格明顯承壓，但市場人士普遍預計，如果美聯儲局進一步釋放出寬鬆的態度，黃金有望借勢繼續走高。對於市場而言，本週的焦點無疑是美聯儲局即將公佈的利率決議。

從CME的美聯儲局觀察工具來看，此次降息25個基點的概率高達95.7%，到12月降息25個基點的概率為78.8%，降息50個基點的概率為17.7%。若果真降息，那將是美聯儲局年內第3次下調基準利率，此前兩次分別在7月和9月。

支持美聯儲局降息的直接原因是近期美國經濟資料的惡化。與2018年相比，美國就業增長明顯放緩，薪資增長也屢次不及預期，9月平均時薪幾乎沒有變化，全年僅增長2.9%，是自2018年7月以來的最低增幅。製造業和服務業ISM資料也顯示增長前景黯淡，9月通脹率不及預期，CPI按年上升1.7%。與此同時，從佔美國國內生產總值（GDP）比重較大的消費行業來看，美國9月零售銷售月率回落0.3%，錄得近7個月來首次下滑。