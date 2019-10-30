【收市總結】3重磅股齊低收累港股失26700點　傳SOHO賣產曾升2成

港股今日低開低走，26600點更備受壓，最終力保不失。大市今日表現疲弱，與投資者關注中美雙方或難在即將舉行的APEC峰會，簽定貿易協議。加上三大重磅股今日一同低收，拖累大市表現。不過午後的焦點，卻落入傳會出現80億美元商業物業的SOHO中國（0410）身上，消息曾刺激公司股價爆升逾2成。

恒生指數收市報26667點，跌119點；國企指數收市報10479點，跌67點，成交額為752.84億元。

SOHO中國曾大升27%

SOHO中國傳出出售京滬商業物業的消息，引發股價高見2.91元，升幅達27%，最終錄得17.9%升幅，收市報2.7元。不過其他內房股卻低收，華潤置地（1109）跌1.5%，收市報33.15元，中國海外發展（0688）跌1.8%，收市報24.85元，中國恒大（3333）跌0.4%，收市報18.26元，融創中國（1918）跌1.8%，收市報35.55元。

三大重磅股今日悉數向下，難免對大市帶來壓力，滙豐控股（0005）連跌第3個交易日，收市報59.2元，跌0.4%，友邦保險（1299）跌0.8%，收市報76.7元，騰訊控股（0700）曾低見314.6元，為1個月低位，收市報316.2元，跌0.3%。

汽車股普遍低收，第3季少賺近9成的比亞迪股份（1211），全日跌5.6%，收市報37.4元，吉利汽車（0175）跌1.3%，收市報14.72元，東風集團（0489）跌2.4%，收市報7.75元，廣汽集團（2238）跌5.6%，收市報7.78元。

渣打績後升幅擴大至3%

油股亦低收，中國海洋石油（0883）跌1.7%，收市報11.88元。

不過醫藥股今日逆市上揚，石藥集團（1093）升5.9%，收市報19.98元。

此外渣打集團（2888）在公布季績後升幅擴大，收市報71.25元，升2.8%。