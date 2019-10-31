華為罕見發佈三季度業績　逐漸走出美國禁令陰影

華為投資公布2019年三季度財報，財報顯示，期內實現營收6,033億元（人民幣‧下同），按年增長24%，2018年同期為4,865億元；實現淨利潤535億元，按年增長21.86%，2018年同期為439億元。

至於華為投資旗下的華為技術，今年首三季實現銷售收入6,108億，按年增長24.4%，淨利潤率8.7%。另結合華為此前公布的上半年業績，營收4,013億元，按年增長23.2%，利潤率8.7%。

第三季營收近2100億元

以此計算，華為技術第三季度營收2,095億人民幣，三季度增速高於上半年整體水平。

此前公司並不發佈三季度數據，此舉或意在向外界展示，該公司正逐漸擺脱遭打壓影響。

2019年5月份，美國對華為進行打壓，並要求其他國家禁用華為設備。

前三季發貨1.85億台

華為消費者業務是受衝擊最大的領域，2019年上半年，華為手機出貨量達到1.18億台，按年增長24%，而前三季度發貨量超過1.85億台，按年增長26%。華為終端雲服務已覆蓋全球170多個國家和地區，全球註冊開發者超過107萬。這意味着三季度增速高於上半年整體水平，華為事件影響正在淡化。

從中國市場來看，華為在中國智能手機市場上的主導地位進一步得到加強。華為的智能手機在第三季度的9,780萬台總出貨量中佔到4,150萬台，即42%的市場份額。