【美國減息】本港銀行減息0.125厘　中原︰私樓供樓負擔比率稍回

美國聯邦儲備局宣佈減息0.25厘，本港大型銀行跟隨下調最優惠利率（P），但只減息0.125厘。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本港的利率仍屬偏低水平，減息後供樓負擔繼續保持於25%到45%健康水平之內。2019年第三季樓價開始出現調整，加上10月中旬政府放寬按揭保險樓價上限，明顯減輕市民的置業壓力。樓價回軟，私樓住戶P按的供樓負擔比率由2019年6月的38.7%，下跌2.0個百分點至10月暫時的36.7%。

私樓住戶的供樓負擔比率是根據一個建築面積為600平方呎的單位，現居私樓的家庭月入中位數40,000元，最新樓價指數（CCL Mass）181點，以及金管局2019年8月份的平均按揭成數46.5%，還款期322個月計算。2019年10月份以最優惠利率（P）掛勾的平均按揭利率暫時為2.55厘。10月份以P按為基準的供樓負擔比率錄36.7%。如果減息0.125厘，即P按息下調至2.425厘，供樓負擔比率將下降至36.2%，比率下跌0.5個百分點。減息後每月供款額將由14,699元下調至14,481元，減少218元。

若以六成按揭，20年還款期計算。2019年10月份以銀行同業拆息（HIBOR）掛勾的平均按揭利率暫時為2.60厘。10月份以H按為基準的供樓負擔比率為59.1%。減息0.125厘後，供樓負擔比率將下降至58.4%，比率下跌0.7個百分點。另外，今年10月份以P按為基準的供樓負擔比率錄58.8%，減息後比率將下降至58.1%，下跌0.7個百分點。

每月供款額方面，以20年還款期計算。減息0.125厘後，每借100萬元，P按及H按的供款同樣每月減少61元。