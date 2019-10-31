【收市總結】港股月結日升239點　股災月高收　全月累升810點

撰文：張偉倫
最後更新日期：
10月為傳統股災月，投資者自然會採取較審慎態度。不過今年港股成功度過股災月，與中美雙方就經貿議題達成協議不無關係。在整個10月，大市累計810點或3.1%升幅。
恒生指數收市報26906點，升239點；國企指數收市報10533點，升54點，成交額為850億元。
銀行減息地產股普遍上揚
港股連跌兩日後出現反彈，除受聯儲局減息刺激外，滙豐銀行突然宣布減息亦為其中一個因素。地產股升勢明顯，新鴻基地產（0016）升2%，收市報118.9元，新世界發展（0017）升1.4%，收市報11.24元，長實集團（1113）升0.1%，收市報54.7%，信和置業（0083）升0.9%，收市報11.74元。
銀行股方面，滙豐控股（0005）收市報59.5元，升0.5%，恒生銀行（0011）升0.6%，收市報163.8元，東亞銀行（0023）升1.2%，收市報18.9元，大新銀行（2356）升0.6%，收市報10.14元。
三星及蘋果季績較預期理想，帶動手機設備股上揚，舜宇光學（2382）升7.4%，收市報126.8元，瑞聲科技（2018）升3.4%，收市報51元，信利國際（0732）升1%，收市報1.02元。
友邦及騰訊皆高收
重磅股友邦保險（1299）勁升2.3%，收市報78.45元；另一重磅股騰訊控股（0700）則重上320元，收市報320.8元，升1.5%。
藥股續上揚，藥明康德（2359）勁升11.9%，收市報94.7元。
暫為今年新股「凍資王」的中手游科技（0302），今日首掛，股價高收，報2.89元，較招股價約2.4%。