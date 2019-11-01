林毅夫：中國是人類經濟史上的奇蹟

中國經濟學家、世界銀行前副行長林毅夫表示，過去這十年，全世界每年30%的增長都來自於中國，所以中國是世界經濟發展最重要的火車頭、驅動器。

在中國上海舉行進口博覽會（簡稱，進博會）開幕前夕，中國經濟學家、世界銀行前副行長林毅夫接受了《央視新聞》訪問。

林毅夫於訪問中指出，進博會提供了一個了解中國需求與潛力的平台。

林毅夫表示，中國發展得好，既對中國有利，也對世界有利，中國是世界經濟增長的穩定器。東亞發生金融危機時，人民幣沒有貶值。中國繼續快速發展，給東亞迅速復甦提供了條件。2008年國際經濟危機爆發後，中國以4萬億的積極財政政策，在2009年第一季度就走出了危機，同時也帶動了其他國家穩定。

中國未來還將繼續開放市場。（新華社）

林毅夫表示，中國改革開放40年的變化，是人類經濟史上的奇蹟。從1978年到2018年連續40年，中國平均每年經濟增長達9.4%。在人類歷史上，不曾看過任何國家、任何地區，經濟如此高速增長且持續如此長時間。

林毅夫指出，1978年時，中國是世界上最貧窮的國家之一，中國人均GDP一年只有156美元。經過40年快速發展，到2018年，中國人均GDP達9,760美元，成為一箇中等偏上收入的國家。到2025年前後，中國或將跨過12,700美元的高收入國家門檻，變成一個高收入國家。在兩代人之間，中國從世界上最貧窮的國家，變成了一個高收入國家。

林毅夫表示，這個奇蹟會對其他發展中國家提供很多參考和借鑑。這證明貧困不是命運，只要思路對了，執行到位，任何國家都可以擺脱貧困。這對全世界來講，有很大鼓舞作用。