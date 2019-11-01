中國發改委副主任：中國要實現全年經濟目標　面臨不少挑戰

中國國家發展改革委副主任兼國家統計局局長寧吉喆發表文章稱，下階段國內外環境複雜嚴峻，實現全年經濟社會發展預期目標仍面臨不少挑戰。

《路透》引述寧吉喆文章指出，中國經濟發展長期向好的基本面沒有改變，將加強逆周期調節，隨着政策發力顯效，中國經濟將展現出韌性。

中美貿易戰影響最直接的應當是全球經濟。（新華社）

文章又指出2019年以來，「六穩」措施有效對衝了經濟下行壓力，保持經濟運行總體穩定，這些政策舉措效力將繼續發揮，進一步落實好已出台的財政貨幣就業及產業、區域等各項政策舉措努力實現最優政策組合和最大整體效果，確保惠及更多市場主體。

「近期，2020年專項債券部分新增額度提前下達，20條促消費政策出台實施，將進一步促進經濟發展。」文章稱，政策效果將繼續顯現，開放潛力持續釋放，市場活力不斷迸發。

稱要積極擴大內需

文章並稱，要積極擴內需促生產，加大基礎設施補短板項目推進力度，鼓勵民間資本參與重點領域項目建設，拓寬民間融資渠道，激發民間投資活力。推動工業生產提質增效，大力推進服務業高質量發展，增加教育、醫療、養老、育幼等公共服務供給。

繼續擴大就業保供穩價方面，要加快恢復生豬生產供給，積極擴大豬肉進口。在進一步擴開放促發展上，要更大力度推動服務業對外開放，壓縮外商投資准入負面清單，增強對外資的吸引力。

文章認為，中國經濟實現持續健康發展，有五大支撐，即：要素條件優市場潛力大、市場活力不斷迸發、創新積聚強大動力、開放潛力持續釋放、政策效果繼續顯現。