財庫局開通「轉數快」繳付政府帳單服務　包括税款、差餉及地租等

財經事務及庫務局宣布，為提供更便利的服務，政府將由今日（1日）起接受市民以「轉數快」繳交税款、差餉及地租和水費。

當局指，税務局、差餉物業估價署及水務署於11月1日或以後發出的帳單會印備「轉數快」二維碼。市民只需使用支援「轉數快」二維碼繳付政府帳單的銀行或儲值支付工具營運商的流動應用程式，掃描帳單上的「轉數快」二維碼，便能繳費。

目前已有16間銀行（包括大部分零售銀行）及5間儲值支付工具營運商的流動應用程式支援這項服務。另有一間儲值支付工具營運商亦正優化其流動應用程式，會於稍後投入服務。

政府視乎市民反應 考慮逐步將服務擴至其他部門

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，讓市民利用轉數快繳付政府帳單是2019至20年度《財政預算案》的重點工作之一。這服務既可為市民提供多一個便利的方法繳付政府帳單，亦可更廣泛地推動金融科技的應用。

他又指，政府會視乎市民的反應，考慮逐步將服務擴展至其他政府部門。

快速支付系統「轉數快」在2018年9月推出。截至今年9月，「轉數快」已錄得約350萬個登記，並在9月期間，處理約400萬宗交易，涉及共580億港元及10億元人民幣的交易額，交易量比系統推出首月上升一倍以上。