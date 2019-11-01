10月底美國對華大豆付運量　為8月以來最高水平

美國農業部周四（31日）公布，截至10月24日當周，中國購買了48.1萬噸美國大豆，付運量超過50萬噸，為8月以來最高。

《路透》報道，購買美國農產品被視為達成協議、結束美中之間持續了一年多的貿易戰的關鍵。

美國農業部在其每週出口銷售報告中稱，在截至10月24日當周，中國還購買了1,900噸2019年交貨的美國豬肉，但取消了購買4,200噸2020年交貨的豬肉的訂單。包括前幾周的部分採購，對華豬肉付運總量為1.02萬噸，與本月的出口速度一致。在非洲豬瘟疫情爆發後，中國國內豬肉價格飆升，中國增加了豬肉進口。即使面臨高達72%的進口關税，中國進口商仍在購買美國豬肉。

特朗普﹕中國承諾每年購500億美元農產品

美國總統特朗普10月早些時候表示，中國承諾每年採購400億至500億美元美國農產品，作為雙方為結束去年爆發的貿易戰而達成協議的一部分。相比貿易戰爆發前2017年240億美元的採購規模，這將是一個飛躍。但據幾位了解談判情況的消息人士透露，這一要求已成為雙邊貿易談判的一個主要癥結，因為北京希望根據市場情況購買，而不是承諾一個龐大的數字和一個具體的時間框架。

美國農產品對華出口額接近12年來最低水平，因中國對美國農產品加徵報復性關税。根據美國農業部的數據，中國已同意在今年9月1日至明年8月31日的2019/20銷售年度，購買619萬噸美國大豆，到目前為止美國共對華出口164萬噸大豆。兩年前，中國訂購了1,600萬噸大豆，到2017年10月下旬付運了851萬噸。