經濟學家：中國經濟轉型中　以股權市場支持創新

興業證券首席經濟學家王涵發表演講，指出中國經濟正面臨結構性轉型，在轉型過程中一要確保債務不發生問題，二要鼓勵創新，而鼓勵創新就不能過多依賴債券市場，而要靠股權市場。他認為，未來A股可能是全球最好的資產。

通過觀察主要發達經濟體從19世紀70年代開始，到現在的名義GDP增長率，王涵發現，當前全球偏弱的經濟增長狀態是二次世界大戰後所不常見的，上一次全球出現如此差的經濟增長情況，要追溯到兩次世界大戰間的大蕭條時期。

中國經濟四季度有望企穩。（新華社）

他認為，在目前全球政府高債務率的情況下，很難繼續使用傳統的經濟刺激政策。

「在經濟的餅無法繼續做大的情況下，政府的政策可以在中間做一些調整，比如耳熟能詳的財政刺激、貨幣刺激。但是如果我們觀察目前政府的債務水平，會發現當前17個主要經濟體的政府債務水平，呈現一種過去150年沒有出現過的高債務狀態。」王涵說。

王涵認為這是西方政治體系中的選舉制度導致濫用財政赤字的結果。沒有人願意承擔經濟下行帶來的痛苦，最後形成的後果就是高債務。隨着債務率的上升，在經濟下行的過程中，政府做財政刺激的空間就越來越少了。

為什麼全球會出現利率處在極低水平，甚至是負利率的情況？王涵認為，「原因在於財政政策沒有空間。如果貨幣不繼續放，之前通過放貨幣撐起來的資產價格就面臨崩塌的風險。負利率本質上是沒有人想要錢，是貨幣危機，而在貨幣危機的過程中，大家更願意持有錢的替代品，比如低風險偏好者認為是黃金，或者高風險偏好者認為是數字貨幣。

貿易壁壘提高產品價格 最終致損失

「從2009年以來，全球主要經濟體鼓勵貿易保護主義政策，遠超鼓勵貿易開放的政策，而保護主義從經濟學角度來講，會提升貿易壁壘，等效把所有人的價格提高，會導致效率損失，最後導致的結果就是全球經濟的餅越來越小。從2018年美國挑起貿易摩擦以來，幾乎所有經濟體的經濟領先指標都是向下的。」王涵說。

王涵認為，當前中國經濟的問題是投資見頂。中國的固定資產投資總額除以GDP的數值，從1997年的24%左右，一路上升到2016年的80%。這說明分子跑的比分母快，投資跑的比經濟快，投資是這些年來經濟的驅動力。在這個過程中，基建投資、房地產拉動了大量的民營企業，但現在這一時代已經過去。