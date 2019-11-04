習近平再為科創板定調﹕支持硬科技企業上市

中國國家主席習近平強調，要推動經濟高質量發展，支持和鼓勵「硬科技」企業上市，科創板要堅守定位。

習近平近日在上海考察時指出，設立科創板並試點註冊制要堅守定位，提高上市公司質量，支持和鼓勵「硬科技」企業上市，強化信息披露，合理引導預期，加強監管。

從2018年11月宣布設立﹛到2019年3月1日中國證監會官網掛出併發布科創板主要制度規則，再到7月22日首批25家科創板企業掛牌上市，僅僅不到260天的時間，科創板用史無前例的速度與激情展現了中國資本市場對改革發展的渴望。

證監會主席以8字真言來評價科創板

中國證監會主席易會滿近日用「符合預期，基本平穩」8個字來評價科創板的改革成效。

對於如何發揮科創板「試驗田」作用，易會滿表示，這不是簡單照搬照抄，將統籌各層次市場的功能定位，結合市場實際，在充分評估論證、確保市場穩定前提下，穩妥有序推進改革。易會滿表示，首先要穩步推行註冊制，真正把選擇權交給市場，更大程度提升資本市場資源配置效率。加快推進創業板改革並試點註冊制，結合證券法修訂，研究逐步推開。

據易會滿介紹，中國資本市場基礎制度改革也將引入科創板經驗。

截至2019年10月底，上海證券交易所已受理168家企業科創板上市申請，其中已上市40家。從受理企業情況看，2018年研發投入佔比平均為11%，研發人員佔比平均為31%，均高於現有其他板塊。首批25只股票較發行價上漲約90%，投資者已達440多萬，日均成交金額140億元（人民幣‧下同）。從三季報看，已上市科創板公司合計實現營收691.88億元，按年增長13.6%，淨利潤86.02億元，按年增長41%，遠高於其他板塊。