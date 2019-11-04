【中午收市】港股半日升近350點　騰訊重上325元

撰文：張偉倫
最後更新日期：
美國上周五公布10月勞工數據較預期理想，帶動今早大市高開199點，其後升幅持續擴大，曾高見27499點，升幅接近400點。其中藥股表現突出，重磅股騰訊控股（0700）股價亦重上325元，成為大市上升動力。
恒生指數中午收市報27448點，升347點；國企指數中午收市報10779點，升156點，成交額為475.34億元。
石藥半日升4.4% 藍籌股中最佳
藥股今早表現突出，石藥集團（1093）升4.4%，中午收市報20.7元，中國生物製藥（1177）升3.4%，中午收市報12.12元，金斯瑞生物科技（1548）升4.8%，中午收市報19.92元，綠葉製藥（2186）升幅更達8%，中午收市報6.38元。獲美國藥廠安進入股的百濟神州（6160），再創上市新高，升5.4%，中午收市報115.9元。
重磅股友邦保險（1299）升2.4%，中午收市報81.4元，騰訊中午收市報325.4元，升1.2%，滙豐控股（0005）曾重上60元，中午收市報59.95元。
油股今日亦上揚，中國海洋石油（0883）升2.3%，中午收市報12.24元，中國石油（0857）升2.1%，中午收市報3.89元，中國石化（0386）升1.6%，中午收市報4.58元。
地產及濠賭股均上揚
地產股方面，信和置業（0083）升2.4%，中午收市報12.12元，新鴻基地產（0016）升0.9%，中午收市報119.7元，新世界發展（0017）升0.7%，中午收市報11.3元。
濠賭股方面，銀河娛樂（0027）升1.8%，中午收市報55.1元，金沙中國（1928）升1.8%，中午收市報39.8元。