中金料中國明年經濟增長放緩至5.9%

中金公司最新的中國宏觀專題報告《外需不確定性有所緩解;內需增長仍面臨壓力--2020年宏觀經濟展望》預計，2020年至2021年實際GDP增速可能從今年的6.1%放緩至5.9%和5.8%。

中金報告摘錄如下﹕「自我們發佈2019年下半年展望以來，中國對美出口關税又經歷了一輪上調。但近期中美貿易摩擦呈邊際緩和態勢。往前看，我們基準的假設是出口增長有望企穩。在6月下旬的宏觀展望報告發布後，中美經貿磋商幾經波折——當前的外需環境落在我們當時界定的「基準」和「悲觀」情形之間，但與前者更接近。目前談判局勢較三季度似有好轉，鑑於此，出口增長有望低位企穩。

然而，內需增長仍然面臨壓力。而近期物價上行可能暫時制約逆周期調節的力度。雖然完全由豬肉供給衝擊所致，但整體CPI上升較快仍可能對未來二個季度左右貨幣政策寬鬆空間形成一定「軟約束」。另一方面，本輪肉價見頂後CPI大概率將快速回落、甚至「超跌」，由此為貨幣寬鬆和資產價格表現打開空間。」

有分析曾表示，要中國經濟增速下滑的潛在風險。（新華社）

中金又預測，2020年至2021年實際GDP增速可能從2019年的6.1%，放緩至5.9%和5.8%。同時，名義GDP增速可能降至7.3%和6.9%（2019年預期7.9%）。我們預測的基準假設是中美貿易摩擦暫緩、即中美雙方不再加徵新的關税。同時，2020上半年CPI可能維持高位，逆周期調節力度可能暫時有所制約，由此，按月增長的低點可能出現在2020年三季度附近。

料明年通脹約為3.8%

2020年CPI均值可能升至3.8%，而在2021年回落至1.2%。未來2至3個季度不排除CPI接近、甚至高於4%的可能性。CPI衝高可能對逆周期調節政策的力度產生制約，壓低PPI。我們預測2020年PPI均值在具2%左右，路徑為前低後高。

基於對貿易談判與貨幣政策路徑的預測，人民幣匯率或將窄幅波動、先揚後抑。2020年中美元兑人民幣匯率回升至7附近，但2020年年底小幅貶值至7.06。

我們的預測綜合衡量了潛在的上行和下行風險。上行風險主要為中美貿易談判好於預期，以及逆周期調節舉措出台的時點和力度超預期。另一方面，除了外需的不確定性以外，下行風險包括金融去槓桿和/或地產相關政策超預期收緊。