證監會主席：資本市場改革將引入科創板經驗　穩步推行註冊制

《新華社》周日（3日）發佈對證監會主席易會滿的專訪，其中提到，中國股市將加快推進創業板改革並試點註冊制，實現新股發行市場化定價，放寬漲跌幅限制，創新退市方式。

正抓緊制定提高上市公司質量行動計劃，要儘快出台上市公司分拆上市規則，推動證券法修改，2020年取消證券、基金和期貨公司外資股比限制。

「從科創板開市以來的情況看，改革取得了初步成效，可以用『符合預期，基本平穩』8個字來評價。」易會滿說，「近期一些科創板上市公司股價出現分化，是市場逐步迴歸理性的必然過程，更加市場化的資源配置功能也必須通過充分博弈來發揮。」

他並表示，未來資本市場基礎制度改革也將引入科創板經驗，在發行承銷環節，壓實中介機構責任，形成以機構投資者為參與主體的詢價、定價、配售等機制，實現新股發行市場化定價。

中國股市擴大開放的舉措正在加快落地。（視覺中國）

在交易環節，放寬漲跌幅限制，配套完善盤中臨時停牌、「價格籠子」等市場穩定機制。優化融資融券機制，促進多空平衡。

在持續監管環節，提高信息披露質量和針對性，樹立以信息披露為核心的監管理念。併購重組由交易所審核，涉及發行股票的，實施註冊制。

他並表示，改革成功與否不能簡單用個別股票短期表現衡量，要從更長時間維度去觀察有沒有把握好科創定位，能不能培育出優秀科創企業，是不是形成了行之有效的制度創新。