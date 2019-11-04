巴郡第三季業績勝預期　投資有道成動力

《中國基金報》今日報道，由股神巴菲特掌舵的巴郡，今年三季淨利潤為165.2億元（美元‧下同），優市場預期，主要得益於其持有股票的上漲，該公司持有蘋果市值高達570億元。

期內巴郡運營利潤為78.58億元，按年增長14%；保險承銷運營淨利潤4.40億元，按年下滑0.2%。公司實現淨利潤為165.2億元，儘管按年下滑10.87%，仍遠超88.84億元的市場預期。

巴菲特旗下的巴郡，在美股牛市背景下仍持有大量現金。（新華社）

至於鐵路、公用事業、能源業務運營收入26.4億元，按年增長6.4%。9月30日，保險浮存金大約為1,270億元，較2018年同期增長40億元。

首3季巴郡A股每股賺近3.2萬元

2019年首9個月淨利潤為522.58億元，去年同期為294.13億元。期內A類股每股收益為31,944元，去年同期為17,88美元。B類股每股收益為21.30美元，去年同期為11.92美元。

公司指出，第三季度及2018年同期淨利潤數據，計入了大量未兑現的股票投資獲利或虧損數據。近年來一直強調，發佈數據都是為了配合通用會計準則的調整，而這些數據其實並不具有投資層面的實際參考價值。

成功押注蘋果成為盈利增長動力

公司的亮眼淨利潤，主要來自於其股票投資，特別是對蘋果的押注。

雖然尚未進行重大收購，但該公司近年來一直在採取措施，吸納估值更合理的科技股。現時仍持有可口可樂、美國銀行、富國銀行和卡夫亨氏等價值股的大量股份。但該公司目前持有的最大股份是蘋果公司，甚至還持有亞馬遜的少量股份。

報告顯示，截至9月底，公司的權益性證券投資約66%的總公允價值集中在五家公司：蘋果公司570億元；美國銀行278億元；可口可樂218億元；富國銀行202億元；美國運通公司179億元。