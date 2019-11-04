三星將於內地裁員？　公司這樣回應......

有網傳消息稱，三星將裁掉中國公司三分之一的員工，裁掉的部門主要是銷售和市場。對此，三星進行了回應。

《證券時報》報道，三星沒有直接否認裁員的消息，而是回應表示，為提升在中國的競爭力，對相關業務調整。

三星還表示，在產品方面，三星持續發力中國5G市場。2019年下半年，已推出Galaxy Note10+ 5G、Galaxy A90 5G、心繫天下W20三款5G產品。2020年三星將以5G產品為主，再推出6至7款以上的5G產品，打造以5G智能手機為核心的產品線。

三星在中國市場遭遇滑鐵盧。（VCG）

一名離職不久的三星員工向《證券時報》記者表示，「三星在中國有很多的銷售分公司，隨着智能手機市場趨於飽和，國產手機品牌華為、小米、OV等的崛起，三星在國內手機市場的競爭中逐顯乏力。同時，三星也在轉變經營思路，改變以往依靠線下渠道商的銷售模式，發力線上銷售。」

第三季營業利潤按年跌近56%

而實際上，除了裁員，今年三星的三季度報也不怎麼好看。近日，三星電子公布的三季度財報顯示，在報告期內，三星電子的營收為62萬億韓圜，按年下降了5.3%；營業利潤為7.78萬億韓圜，按年降低了55.7%；淨利潤下滑52%至6.29萬億韓圜，2018年同期則有13.15億韓圜。

三星電子稱，第三季度利潤雖較去年同期下降，但較上一季度有所改善。這是由於智能手機銷售走強以及OLED屏幕需求走高，但該季度仍受到內存芯片市場疲軟的影響。

針對是否撤離中國的傳聞，三星在回應中表示，「中國一直都是三星電子最重要的戰略市場之一，也是全球最大的手機市場之一，三星電子在今年下半年以及明年都將繼續推出具有市場競爭力的產品，未來也將繼續努力為中國消費者提供更好的產品與服務。」