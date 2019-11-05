研究稱比特幣2017年飆漲　與一個大玩家操縱有關？

一份研究報告指出，2017年比特幣大漲是由一個大玩家操縱的，但是其身份難以確認。

據《新浪財經》報道，一項對於2017年比特幣繁榮的研究發現，當時比特幣的價格飆升幾乎全部是「某個大玩家」操縱的結果，儘管該研究未能挖出操縱者的具體身份。

德克薩斯州大學教授約翰·格里芬（John Griffin）與俄亥俄州大學教授阿明·夏姆斯（Amin Shams）更新了他們2018年發佈的報告，進一步質疑，2017年末比特幣一度飆升至近2萬美元可能是某個大玩家人為操縱的結果。

投機者更喜歡投資比特幣。（VCG）

這兩位教授的最新報告周一發表在金融學期刊《Journal of Finance》的官網上。他們調查了2017年3月到2018年3月的比特幣交易，發現約有一半的比特幣漲幅都受到一個市場操縱佈局的影響，操縱方來自當時全球最大加密貨幣交易所之一Bitfinex的一個賬戶，該賬戶利用價值與美元掛鈎的高人氣穩定幣泰達幣來操縱比特幣交易價格。

雖然泰達幣的發行公司Tether公司聲稱，基於客戶的需求供應泰達幣，但兩位教授的報告篩選200多千兆的比特幣與泰達幣交易數據發現，泰達幣的流動主要源自上述Bitfinex賬戶。報告的結論是，Tether公司發行泰達幣根本不考慮客戶的訂單需求。

值得一提的是，Bitfinex和Tether因為被指共有一個所有者和管理層而存在千絲萬縷的聯繫，去年已經因為涉嫌市場操縱遭到美國監管機構調查。