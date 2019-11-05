明年美國市場最有機會出現邊幾件事？　經濟衰退﹑減息仲有.....

2019年尚餘不足2個月便過去，市場人士自不然為2020年作展望。今次盤點美國明年十件最有可能發生的事件。看看你又猜中幾多件？

2019年1月22日，在瑞士小鎮達沃斯舉行世界經濟論壇。（新華社）

1.經濟衰退

根據「全美商業經濟協會」 （National Association for Business Economics）最近的一項調查，近四分之三的經濟學家預計，美國經濟到2021年將會陷入衰退，最主要的原因包括全球經濟疲軟、國際貿易局勢的緊張以及即將到來的美國總統大選的影響。

需要明確的是，通常意義上的「衰退」是指GDP連續兩個季度負增長，但這並不一定意味着股市會下跌（這更多被視為是經濟衰退的副產品）。

美國經濟放緩的態勢已經影響到了普通民眾信心。最近一次大規模民意調查顯示，約有三分之二受訪者正為美國經濟步入衰退做財務準備。不過若明年經濟最終出現衰退，不少美國人的處境將會很糟糕。大約三分之二受訪者表示對經濟衰退的準備不足，亦有受訪者則表示根本沒有準備。

2.繼續減息

「芝加哥商業交易所集團」預測聯儲局到2020年將進一步減息。市場預期聯邦基金利率高於目前水平的可能性只有1.1%，有39%的可能性會再減息25個基點，有16%的可能性會再減息兩次，有大約4%的可能性會減息三次甚至更多。總的來說，在最新的預測中看到聯儲局在明年內有近60%機會，選擇繼續減息。

從美國當前的經濟現狀來看，勞動力市場保持強勁、通脹相對低迷、私人消費相對穩定，但私人投資和淨出口表現疲軟。同時，美國的非住宅投資尚未企穩，勞動力市場改善出現一定的疲軟迹象，全球需求也缺乏大幅回升的動能，因此美國的核心通脹水平仍存在下行風險。

明年聯儲局再減息機會高達60%。（視覺中國）

3.不再減息

這一預測似乎同上一條有所矛盾，惟聯儲局仍有40%的可能選擇不再降息。也就是聯邦基金利率至少在2020年11月之前維持目前水平，即1.5%至1.75%的目標區間。

4.市場波動

一個重要的投資原則是：無論在什麼年頭，市場波動、也就是價格大幅波動，都是投資的正常組成部分。

在不深入研究數學的情況下，任何人一年的投資收益達到45%，或虧損達到23%在統計學上都是正常的。自1965年以來，標準普爾500指數的年化回報率為9.7%，造就了巴菲特（Warren Edward Buffett）等一眾大名鼎鼎的投資大師。如果把美股的10%的長期回報率做細化，可以發現其中的6%來自於企業盈利、2%來自於股息和回購，還有2%來自於估值的提升，但這並不意味着你應該預期自己投資組合收益率也能夠隨着時間而直線上升。

5.總統大選

現在就基於2020年總統選情對股市進行嚴肅預測還為時尚早。事實上，即使真正到了該做出預測的時候恐怕也很難，因為許多專家此前就曾預測「如果特朗普（Donald Trump）在2016年當選美國總統，股市將大幅下跌」，但結果卻恰恰相反。

也就是說，2020年美國大選前後可能會有重大的市場波動。但要記住，不僅是總統選舉的結果能左右市場，參議院和眾議院的控制權也會造成市場的重大波動。

英國脫聚歐懸而未決，讓英倫銀行在決策上陷入困難。（視覺中國）

6.英國脱歐

10月31日原本應該是英國首相約翰遜（Boris Johnson）預期脱歐的日子，然而因為其脱歐協議在國會立法進程受阻，結果其脫歐許諾無法作實，歐盟宣布同意將英國脱歐的截止日期延遲到2020年1月31日。

英國脱歐懸而不決的局面，已讓選民感到疲憊與憤怒，也侵蝕了他們對保守黨和工黨兩大主要傳統政黨的忠誠度。因為脱歐，許多在英企業出走英倫、英國政府耗資1億英鎊的脱歐廣告要打水漂、英國皇家造幣廠生產的面值50便士的脱歐紀念幣也只能回爐重造。

英國政府此前發佈的報告稱：與留在歐盟相比，英國不管以何種方式「脱歐」，其經濟都將受到負面影響。脱歐前景的不確定性，加大了英國央行的決策難度。

7.企業利潤增長

正如之前提到的，儘管大多數經濟學家預測2020年將出現經濟衰退，但也有許多專家相信企業利潤將繼續增長。在此舉一個例子，高盛預計自己2020年營收增長將達到6%，2021年將再次迎來5%的增長。

市場人士預期，美國失業率將穩定於3.7%。（視覺中國）

8.低失業率

聯儲局發佈的最新經濟預測，2020年失業率預計將穩定在3.7%，接近歷史最低水平。不過，美聯儲也預計2021年失業率將小幅上升，如果這一情況提前發生將肯定對市場產生影響。

分析人士認為，當下美國就業市場總體表現良好，沒有迹象表明消費正失去動力，這樣的經濟表現或支持美聯儲暫時按兵不動。主席鮑威爾表示，美國經濟前景穩固且就業市場強勁，並暗示降息周期即將結束。

9.温和通脹

美聯儲預計，未來幾年美國通脹率將維持在接近2%的目標水平，2020年通脹率預計為1.9%。

除非通脹率相對於這一預測而言非常高或非常低，否則到2020年，該因素將不會獨自成為推動市場的力量。當然，通脹數據一直是聯儲局議息時，最重要考慮之一。若通脹開始以高於預期的速度攀升，可能會導致聯儲局停止減息甚至加息，這可能是一個影響市場的重大事件。

10.工資增長

根據全球非盈利性的人力資源專業協會「世界薪酬協會」（WorldatWork）最近的一項研究顯示，到2020年，美國人均工資水平預計將平均上漲3.3%，略高於2019年。工資增長通常被股市視為一個積極因素，尤其是當它遠遠超過通脹水平時則更是如此。畢竟，美國人口袋裏的錢越多，就意味着可支配收入越多，也就意味着企業的銷售額（和收入）更高。