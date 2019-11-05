【中午收市】港股走勢反覆　半日升近150點　內房股彈出

踏入11月後，港股表現相當理想，今早大市在早段略為回吐後便重拾升勢，更挑戰27700點。其中內房股及手機設備股持續上揚，成為今早大市再試高位動力。

恒生指數中午收市報27694點，升147點；國企指數中午收市報10889點，升75點，成交額為486.47億元。

中海外半日升3.3%

中國海外（0688）半日升幅近3.3%，為今早表現最佳成份股，中午收市報26.9元，華潤置地（1109）升1.9%，中午收市報35.2元，碧桂園（2007）更創下1個月新高，中午收市報11.66元，升1.4%，10月份售樓逾900億元人民幣的中國恒大（3333），中午收市報20.5元。

物管股則回落，中海物業（2669）跌0.4%，中午收市報4.8元，雅生活服務（3319）則無升跌，中午收市報25.35元，碧桂園服務（6098）則上揚，並創下新高，中午收市報27.9元，升1.6%。

舜宇及瑞聲均錄逾2%升幅

手機設備股亦獲得投資者追捧，舜宇光學（2382）升2.6%，中午收市報136元，瑞聲科技（2018）升2.3%，中午收市報52.7元，高偉電子（1415）升2.4%，中午收市報1.29元。

銀行股方面，滙豐控股（0005）升0.4%，中午收市報60.35元，中銀香港（2388）升1.4%，中午收市報28.1元，恒生銀行（0011）跌0.4%，中午收市報167.2元。