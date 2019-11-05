人行降MLF利率5基點　釋放四大信號

人民銀行開展中期借貸便利（MLF）操作4,000億元人民幣，與當日到期量基本持平，期限為1年，中標利率為3.25%，較上期下降5個基點。這是MLF利率自2018年3月後的首次調整。

上一周因為預期中定向中期借貸便利（TMLF）沒有操作，十年期國債收益率上行突破3.3%，債市交易員叫苦不迭，而這次MLF降低利率超出市場預期。

因為超出市場預期，國債期貨短期拉昇，10年期債主力合約漲0.1%，5年期期債主力合約漲0.07%。現貨市場上，十年期國債收益率瞬間下跌2BP。

分析來看，MLF調降5基點主要釋放了四大信號：

一、貨幣政策逆周期調節，穩增長。二、穩定企業債券投資。近期債券市場受到通脹預期、風險偏好的影響，利率上行比較多，有些企業取消債券發行，一定程度上影響了企業的債券融資。下調MLF利率有助於平穩債券市場運行，有效地支持企業融資和實體經濟運行。

中國央行有意引導貸款利率下行。（VCG）

三、引導貸款市場報價利率（LPR）下降。8月改革後LPR參考MLF，貸款利率則錨定LPR。目前已進行了三次LPR報價。三個月來LPR下調幅度呈逐漸收窄態勢。10月LPR保持穩定，說明商業銀行資金成本很難進一步下降。11月20日LPR將進行第四次報價，央行11月初下調MLF利率，有助於引導LPR下行。

四、貨幣政策寬鬆開啟，降準可期。全球貨幣政策寬鬆力度比較大，而現在人民幣匯率保持平穩，中國央行的貨幣政策空間比較充裕，有寬鬆的必要。展望未來的貨幣政策，貨幣政策寬鬆的空間已經打開，接下來有可能採取量價組合的政策。