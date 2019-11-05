星展香港稱港銀減P致淨息差受壓　料本港經濟有力反彈

聯儲局上周宣布減息0.25厘，隨即引來以滙豐為首的多間本地銀行跟隨，調低最優惠利率（P）0.125厘。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，預料美國明年仍會再減息一次，或令本地銀行的淨息差受壓。

擬續增聘香港人手及加薪

龐華毅出席活動時指，香港銀行減息將令淨息差收窄，但港府早前推出多項支持商界措施，加上環球貨幣寬鬆環境，有助帶動經濟活動反彈，屆時或可刺激銀行業收入回升。他又指，雖然上周公布的第三季本地GDP數據反映本港經濟受壓，但對香港經濟長遠增長仍感樂觀，該行將會繼續增聘人手及按正常程序加薪。

星展香港今日推出遙距開戶服務，客戶可經全虛擬渠道開立財富管理戶口。（文顥宗攝）

料虛擬銀行將主攻大眾市場

對於本港首批虛擬銀行即將誕生，龐華毅回應指，預料虛擬銀行將主攻大眾市場及中小企，加上星展於富裕階層較具競爭優勢，故此無意改變策略，將會維持高端定位。

此外，星展香港今日推出財富管理戶口遙距開戶服務，客戶可於手機程式上，以全數碼化方式開立多種貨幣儲蓄及財富管理戶口，其後可投資全球7個股票市場，及隨時買賣14種外幣。龐華毅形容，新服務是「一個App內的虛擬銀行」，明年計劃將面對中小企的銀行服務等陸續數碼化。