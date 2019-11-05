哈佛教授：中國對美國沒構成致命威脅

中美貿易戰談判爭取首階段協議。美國國際關係學者、哈佛大學教授約瑟夫奈爾（Joseph Nye）認為，若要真正解決問題，中美需要互相理解。奈爾不認為中美到了一個敵對的新冷戰時代，中國並無如過往蘇聯及德國般對美構成致命威脅，並非必有一戰。

《香港經濟日報》11月5日報道，奈爾接受《環球時報》訪問，指出在真正冷戰中，美國與蘇聯幾乎沒有貿易和社會往來，反觀現時中美之間有着巨大的貿易額和廣泛社會聯繫。美國有37萬多中國留學生，每年亦有高達逾3百萬中國遊客下，奈爾認為「冷戰」是一個很差的比喻。

奈爾指，中國並沒有對美國構成致命威脅，中國也沒有圖摧毀或改變美國的制度；反過來看，美國對中國也一樣。從長期來看，只要能管理好存在問題，則沒有任何發生戰爭或衝突的必要。

不過，奈爾相信，中國並不希望推翻國際規則體系，因為是現有秩序受益者，而中國經濟增長就足以說明這點。「中國希望自己能得到更多的牌，贏取更多的獎金，但它並不想踢翻牌桌。」

奈爾認為，中國與西方之間存在不少誤會。例如，中國稱要在2030年成為AI頭號強國，這話中國人聽起來很開心。但西方人聽到可能就會擔心，若中國說要當第一，那我們是不是只能當第二或第三？中國這是要主宰世界嗎？他建議中國政府發聲時可以謹慎一些，防止被誤解。