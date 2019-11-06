華爾街日報引消息稱美國擬阻中企　購烏克蘭飛機引擎製造商

據美國《華爾街日報》11月5日報道，有消息人士稱美國總統特朗普（Donald Trump）非正式顧問埃裏克•普林斯（Erik Prince），最近幾周正與烏克蘭國內最大的飛機引擎製造商馬達希奇（Motor Sich）方面有過接觸，旨在阻止中國企業收購該烏克蘭公司，進而獲取關鍵國防技術。

該名消息人士稱，與埃裏克•普林斯一同前往烏克蘭，至少還有一名對該公司可能有收購想法的買家，曾在10月24日至27日，參觀了該公司的主要工廠。對那裡的高科技水平印象深刻。

此外還有消息稱，自克里米亞地區在2014年召開公投後，普林斯便開始與烏克蘭官員就收購馬達希奇一事進行過討論，並多次參觀工廠，並且在今年9月美國駐烏克蘭最高外交官員泰勒（Bill Taylor）曾與五角大樓人士，參觀過該公司在烏克蘭東部城市扎波羅什的工廠。

對此報道指出，目前正值中美展開全球性競爭之時，因此馬達希奇將成為兩國關注的焦點之一。這家公司此前在蘇聯國防工業體系中，曾起到過關鍵作用，此後一直為俄羅斯軍方提供直升機引擎。

截至目前，相關消息並未得到相關方面的證實，烏克蘭政府官員以國家安全問題為由拒絕發表評論。