聯合國貿：美國政府徵關稅　美消費者同受影響

聯合國貿易與發展會議（貿發會議）5日在日內瓦發佈的研究報告顯示，美國消費者成為美國對華加徵關税最大受害者。

《新華社》今日報道，美國對華加徵關税造成雙邊貿易下降、物價上漲、貿易轉移等多重影響。美國消費者成為加徵關税的最大受害者，因為關税上升造成進口產品成本上漲，並傳導給美國進口企業和消費者。

報告撰寫人、貿發會議國際貿易司經濟學家亞歷山德羅·尼奇塔（Alessandro Necittà）當天在新聞發佈會上表示，即使考慮貿易轉移效應，加徵關税也並沒有為美國帶來大量就業機會，「想讓就業機會迴流，提高雙邊關税顯然並不是合適手段」。

據德國之聲報道，北京和華盛頓有望在11月簽署初步協議，但若破局，幾乎所有進口到美國的中國商品，價值超過5,000億美元，都將受到影響。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發佈的研究顯示，從中國進口的美國關税商品從2018年同期的1,300億美元下降至1到6月的950億美元。減少了350億美元商品包括辦公設備、化學制品、傢俱和機械的出口。美國此類商品的生產利潤低於外國廠商。其中，350億美元中的210億被台灣、墨西哥、歐盟、越南和其他國家的出口所替代。

報告說：「總體而言，結果表明美國對中國的關税正在經濟上損害兩國......美國的損失很大程度上與消費價格上漲有關，而中國的損失與大量出口損失有關。」