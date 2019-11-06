【收市總結】午後轉勢　港股錄5連升　惟成交不足730億元

港股連升5日。大市今早一度回落逾百點，失守27600點，以為連日升勢今日終於斷纜，在午後不單止收復失地之餘，更曾高見27750點。不過成交未能配合，不足730億元。

恒生指數收市報27688點，升5點；國企指數收市報10860點，跌17點，成交額為728.6億元。

地產股普遍上揚

大市成功拗腰倒升收市，與地產股上揚帶動有關。新世界發展（0017）升1.2%，收市報11.62元，恒基地產（0012）升0.2%，收市報40.25元，新鴻基地產（0016）升0.7%，收市報121.3元，嘉里建設（0683）升1.9%，收市報26.4%。

人民幣續強勢，對內房股帶來支持，中國海外發展（0688）升1.1%，收市報27.4元，華潤置地（1109）升0.4%，收市報35.1元，世茂房地產（0813）升1.4%，收市報28.5元。

已公布第三季業績的香港交易所（0388），曾創1個月新高，收市報251.12元，升0.4%。

長江生命科技勁升1.5倍

重磅股滙豐控股（0005）升0.4%，中午收市報60.35元，騰訊控股（0700）升0.3%，收市報334。

不過乳業股蒙牛乳業（2319）卻逆市下跌5.9%，為表現最差藍籌股，收市報30.5元。

此外長江生命科技（0775）在中午時宣布將於周五（8日），公布黑色素瘤疫苗研究數據，消息刺激公司股價午後急升，收市報0.9元，升1.5倍，為2002年上市以來，單日最大升幅。