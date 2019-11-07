招證料明年中國經濟前低後穩　增長約6.1%

招商證券發佈對中國2020年的經濟展望，對整體走勢的判斷是前低後穩，GDP增速為6.1%左右，認為中美貿易摩擦不會進一步惡化，人民幣回到7以內的可能性更大。

招商證券認為，中美雙方進一步加徵關税的可能性下降，2020年中國經濟內生動力重點需評估兩點：一是製造業投資回升的可能性和力度，二是消費企穩回升的可能性和力度。

逆周期調節政策的影響，一方面要考慮當前舊改等穩投資手段對2020年上半年房地產投資和基建投資的正面影響，另一方面要考慮2018年四季度啟動個税改革滯後反映在2020年上半年消費需求的正面影響。

有意識到中國經濟面臨的內外挑戰。（新華社）

財政政策成支持經濟增長主力

對2020年整體經濟走勢的判斷是前低後穩，上半年基建投資、房地產投資的改善將暫時緩和較大的經濟下行壓力。一旦經濟下行壓力放緩，那麼投資方面的逆周期調節力度就有可能下降，但下半年消費對經濟的貢獻將逐步上升，因此預計經濟增速在上半年反彈後保持相對穩定的可能性較高

宏觀政策方面，當前貨幣政策既面臨着通脹水平的制約，也面臨着必要性的質疑——經濟下行的原因包括國際貿易萎縮、投資意願低、就業壓力升、收入預期降、消費意願弱等，均很難通過貨幣政策解決。

此時積極財政政策將擔任宏觀調控的主力，一方面通過減税降費對企業盈利和居民消費提供助力，另一方面擴大有效投資，既直接拉動有效需求，又支持結構調整。落實的關鍵是地方政府的資金來源和行動意願，2019年下半年以來土地出讓收入的恢復、專項債額度提前、消費税徵收改革和未來的房地產税方案等，都指向於此。

另外，中美貿易摩擦不會進一步惡化，中美之間在貨幣政策、財政政策和匯率政策等方面加強協調，美元指數出現10%左右較明顯的回落，中外利差維持在高位吸引國際資本流入，改善外匯市場供求狀況。