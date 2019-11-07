IMF降明年歐元區經濟增長預測至1.4%　憂區內服務業受波及

IMF表示，經濟放緩的主要原因是歐元區最大經濟體德國增長乏力，第三大經濟體意大利經濟停滯不前。

國際貨幣基金組織（IMF）11月6日表示，歐元區經濟增長放緩幅度將超過預期，因在全球貿易持續緊張的情況下，歐元區製造業危機可能蔓延至服務業。

IMF表示，擁有19個成員國的歐元區2019年經濟將增長1.2%，低於4月預計的增長1.3%。與2018年1.9%的增幅相比明顯放緩。

IMF預計，2020年和2021年歐元區經濟將增長1.4%，低於此前預計的1.5%的增長率。

報告稱，經濟放緩可能波服務業。到目前為止，經濟放緩主要是由全球貿易緊張局勢對歐元區出口驅動型產業的影響造成的。

地緣政治不穩也是歐元區經濟低迷的一大原因。（新華社）

英國脱歐進程也令人擔憂，無協議脱歐對英國和歐盟都將造成巨大的負面影響。如果英國能夠在2020年1月底實現有序退歐，英國經濟2019年將增長1.2%，明年將增長1.4%。英國經濟2018年的增幅為1.4%。

11月6日企業調查顯示，10月歐元區企業活動增幅超過最初預期，但仍接近停滯。該調查的前瞻性指標顯示，當前的增長勢頭可能會消退。IHS Markit公布的歐元區綜合採購經理人指數（PMI）終值從9月的逾六年最低50.1升至50.6，且高於初值50.2，但仍接近50的榮枯線。綜合PMI被視為能夠較好地衡量經濟狀況的指標。