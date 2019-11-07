【中午收市】港股腳軟　半日跌近百點

撰文：張偉倫
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港股經過5連升後，今早轉弱，與兩大重磅股騰訊控股（0700）及友邦保險（1299）股價向下有關。
恒生指數中午收市報27595點，跌93點；國企指數中午收市報10835點，跌25點，成交額為384.38億元。
騰訊半日跌近2%
騰訊跌近2%，為大市半日腳軟原因，中午收市報327.6元，跌1.9%。有報道指出，內地限制未成年人士每日打機時間。其他遊戲股方面，金山軟件（3888）跌2.5%，中午收市報19.46元，雲遊控股（0494）跌0.6%，中午收市報3.45元。
友邦掉頭回落，同樣拖累大市表現。友邦中午收市報82.3元，跌0.6%，保誠（2378）跌0.4%，中午收市報139.8元，宏利金融（0945）則受到宣布回購消息刺激，逆步上揚，中午收市報150.3元，升0.7%。
手機設備股亦受壓，明日公布第三季業績的瑞聲科技（2018），今早回吐3.5%，中午收市報50.7元；舜宇光學（2382）跌2%，中午收市報130.5元，高偉電子（1415）跌0.8%，中午收市報1.27元。
藥股逆市上揚 石藥升逾3%
不過醫藥股卻逆市上揚，石藥集團（1093）升3.2%，中午收市報21.15元，中國生物製藥（1177）升0.5%，中午收市報11.9元，藥明生物（2359）升3.1%，中午收市報97.15元。