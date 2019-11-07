摩根資產管理料未來10至15年　中國GDP增長均速4.4%

摩根資產管理發表報告，預測未來10至15年中國國內生產總值（GDP）的平均增長率將為4.4%，較去年預測的5%有所下調，而人民幣兑美元的均衡公充值為5.58。

《路透》今日報道，至於未來10至15年全球經濟增長預測降至2.3%，去年為2.5%，主要反映人口老齡化對經濟影響。同期的美國經濟增速則由1.75%升至1.8%。

中國經濟第三季度增速為6%創多年來新低。（新華社）

報告認為，雖然中國的平均增長率將遠低於過去幾十年平均雙位數的增速，但對於一個龐大的經濟體而言，4.4%增速依然迅猛。

但同時認為，中國發展進入瓶頸期，人民生活水平的改善趨向停滯。飛速的經濟增長已經讓數以億計人脱離貧困，以絕對數量計亦造就出龐大的中產階層人群，但相對全國14億人口顯然微不足道。相比之下，美國中產階級人口比例超過半數。

「中國發展進入瓶頸期，人民生活水平的改善趨向停滯。」報告指出，「儘管中國即將陷入所謂的『中等收入陷阱』，但相信能夠避開，因為經濟增長強度仍足以支撐居民收入增長，尤其是相對於其他國家的增長水平而言。」

報告還顯示，在中國未來幾年的關注重點將是金融市場的發展趨勢。摩根資產全球市場策略分析師Hannah Anderson認為，資本市場的發展速度可能超過GDP增長率，給外國投資者帶來更多機會。