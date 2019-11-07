國際商會：關注引用緊急法　鎮壓不是社會恢復平靜的解決方案

全球最大商會之一的國際商會-香港區會，再度就政府修訂《逃犯條例》後，所引發的一連串示威活動發表聲明，認為法治是香港成功的基石，惟引用《緊急法》頒佈《禁止蒙面規例》，引起國際商界的極度關注，未來香港繼續成為理想的商業地點，增加不確定性，直言在香港的每一個人都會是失敗者。（Everyone in Hong Kong is a loser.）

商會指，政府未有滿足示威者及其他市民提出的訴求，同時市民亦對當局在執法過程中過度使用武力和濫用權力感到不滿，令情況惡化。市民對政府信任進一步下降。

不少市民認為，警方在執法過程中有過度使用武力和濫用權力。（資料圖片）

聲明中提到，市民生計已受影響，生意出現放緩，特別是小企業所受的打擊更大，有部分業務已經開始移到外地，個別企業亦審視中期規劃及業務部署；本港信貸評級遭下調，營商環境的信心受到質疑。

商會認為持續暴力不是實現公共目標的道路，但另一方面，鎮壓亦不是讓社會恢復平靜及秩序的解決方案，現時需要的是理解，和解與對話。商會又指出，事件不能再持續，特別是隨著年終臨近，情況應盡快告一段落。

商會認為，現時香港最需要的是理解，和解與對話。（資料圖片）

聲明懇請港人選擇以另一種方式追求公共目標，以理性和互諒的態度，在善意及同理心的環境中去尋找彼此的共通點，這將是香港向前邁進的正確道路，大家將是贏家。