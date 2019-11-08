億萬富豪掌控的上市公司回報跑贏平均市場2倍

瑞銀和羅兵咸永道發表《2019年億萬富豪報告》，研究顯示過去15年間，億萬富豪（擁有10億美元以上資產）掌控的上市公司取得17.8%的回報率，遠高於MSCI全球所有國家指數的9.1%，即億萬富豪的回報幾乎是平均市場表現的兩倍，這可歸因於億萬富豪敢於以明智方式承受風險，及更願意作出長遠的計劃和投資。

不過，受到美元走強和各地股市波動的影響，億萬富豪的財富在經歷5年增長後，減少至2018年底的8.5萬億美元。在2018年，億萬富豪的財富便下跌了4.3%，人數就減少57人至2,101人。

縱觀亞洲，區內的億萬富豪財富在5年間增加近3倍，是增長最快地區。而中國企業家躍升為全球第2大的億萬富豪群體，他們的財富增加了2倍，超越了俄羅斯。目前中國有325名億萬富豪，人數佔亞太區總數的43％。中國億萬富豪的平均年齡為57歲，低於全球平均的64歲，而當中有98％是白手興家的億萬富豪，新晉億萬富豪來自廣泛類的行業，並以科技和零售為主。

料亞洲區和中國市場財富增長速度繼續最快

瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，中國億萬富豪的財富在2018年下跌，主要原因是去年股票市場調整，而億萬富豪資產大多與其公司估值掛勾，另外亦因美元走強，令人民幣下跌而影響財富出現調整。對未來前景，她指若股票市場維持今年良好走勢，估計億萬富豪財富將在2019年出現反彈，中長線來說，料亞洲區和中國市場財富增長速度，會繼續比美國和其他地區快。

問到近日香港社會事件，會否令本港出現走資情況，盧彩雲指，近日有客戶詢問有關情況，但未見有明顯走資情況出現，主要原因是大灣區機遇，近日政府宣布大灣區16項措施，其中提到的跨境理財通，相信對香港作為財富管理中心是正面訊息。