黃奇帆：若進一步降低關税　海淘現象會消失

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆在一次演講中稱，如果進一步降低關税，中國人每年海淘現象會消失。

《21世紀經濟報道》周五（8日）報道，中國的開放從1979年到2050年這70年可以分為兩個階段。

黃奇帆被譽為「政壇不倒翁」。（視覺中國）

前30年為初級階段，開放主要有五大特徵：以出口導向為主，以引進外資為主，以沿海開放為主，以工商產業開放為主，以適應國際遊戲規則為主。

而後40年的中國開放正在轉變為五大新的特徵：既鼓勵開放，也鼓勵進口；既引進外資，也走出去投資；既沿海開放，又推動內陸開放；既有工商產業開放，同時又推動教育、衛生、文化、金融、服務貿易的同步開放，同時積極參與國際遊戲規則的制定。

他指出，中國在上世紀90年代平均關税率在45%左右，加入WTO後關税率降至15.5%，到2010年降到了9.7%，2018年把關税降到了7.5%，如今進一步降低至6.7%的水平，「我自己認為，要不了5年，我們的關税會進一步會降到2%至3%，幾乎接近於零關税，我們跟歐洲的FTA談好的話，在自貿協定中，中國和這些國家之間基本都可以實現零關税，如今中國人到海外旅遊每年買東西背1,500億美元的貨回來的現象都會消除。」