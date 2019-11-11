【中午收市】地產股全面收窄　港股半日跌近600點

撰文：張偉倫
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港股今早表現相當疲弱，與香港社會運動進一步升級，及中美雙方就貿易協議再生變數有關。今早大市更曾低見27002點，險守27000點大關。
恒生指數中午收市報27070點，跌580點；國企指數中午收市報10682點，跌199點，成交額為435.17億元。
太古新世界及新鴻基跌逾4%
地產股表現疲弱，太古（0019）跌4.4%，中午收市報73.25元，新世界發展（0017）跌4.3%，中午收市報11元，新鴻基地產（0016）跌4.3%，中午收市報112元，九龍倉置業（0004）跌3.6%，中午收市報44.8元。
手機設備股同樣處於弱勢，瑞聲科技（2018）失守50元，跌4%，中午收市報49.55元，舜宇光學（2382）中午收市報127.6元，跌2.4%，高偉電子（1415）跌1.6%，中午收市報1.23元，信利國際（0732）跌2.8%，中午收市報1.03元。
銀行股方面，恒生銀行（0011）跌2.9%，中午收市報165元，中銀香港（2388）跌2.5%，中午收市報27.5元，東亞銀行（0023）跌2.2%，中午收市報18.62元。
滙控再度失守60元
友邦（1299）今日亦處於弱勢，中午收市報80.05元，跌2.9%；另一重磅股滙豐控股（0005）再次失守60元，中午收市報59.2元，跌1.4%。
內銀股方面，建設銀行（0939）跌2%，中午收市報6.34元，工商銀行（1398）跌2.4%，中午收市報5.72元，中國銀行（3988）跌2.1%，收市報3.24元。