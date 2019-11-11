蘋果信用卡被指涉嫌性別歧視　女性用戶或被提供更多信用額度

《路透》周日（10日）報道，蘋果（Apple）與高盛（Goldman Sachs）共同開發的一款網絡銀行信用卡Apple Card被指涉嫌性別歧視。此事最開始由美國知名科技博主戴維•漢森（David Hansson）通過社交媒體《Twitter》爆料，隨後便開始在網絡上持續發酵。截至目前，此事已引起紐約金融服務管理局方面重視並且有蘋果聯合創始人稱自己也曾遇到過類似的事情。

該名科技博主於11月7日，曾發表數條推文指責Apple Card的人工智能算法存在紕漏。因為該算法給他的夫人，提供了超出他本人近20倍的信用額度，但是他本人在信用評級方面卻比其妻理想，因此他懷疑此舉涉嫌性別歧視。讓他感到更為不滿的是，蘋果方面只是讓他繼續跟進信用額度情況，並且強調目前的狀況就如他所說。

對此蘋果聯合創始人史蒂夫•沃茲尼亞克（Steve Wozniak）11月10日發表推文表示他也遇到過類似的事情，具體情況是他本人的信用評級較低，但是獲得的信用額度卻比他的妻子高出10倍。

紐約金融管理局﹕不可對服務對象作歧視

此前紐約金融服務管理局局長萊斯威爾Linda Lacewell曾對此表示，該州法律規定任何算法不能基於年齡、性別以及膚色等因素對消費者提供有區別的服務，當局會對此事以及算法研發方高盛進行調查。

據了解，Apple Card在今年8月20日上線美國市場，該卡特點是不向用戶收取利息及年費等額外費用以及為用戶提供消費返利業務，不過這意味着未來該卡如果面向全球用戶需要一定的業務生態系統支持以及克服法律上的阻礙。