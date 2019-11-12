美股接連破頂　市場人士卻忘記兩大風險

在美國股市創下新高之際，有分析認為，市場可能忘記了美國股市至少面臨着兩個短期下行風險。

雅虎財經頻道旗下節目「The First Trade」特約編輯﹑聯合主持人布萊恩·索齊（Brian Sozzi）刊文稱，美國股市目前正在歷史高點附近徘徊，但市場可能忘記了美國股市至少面臨着兩個短期下行風險：首先是美國經濟增長持續乏力，其次是美聯儲已經發出了強烈的暗示，短期內該行不會再進一步降息。

美股面臨經濟增長乏力等風險。（VCG）

文章指出，儘管市場上一直存在着與國際緊張形勢有關的憂慮，這種憂慮可能會瞬間擾亂市場心智，但自10月份以來，美國股市一直都呈現出創紀錄的上漲走勢。在此期間，具有周期性思維的工業和金融板塊領漲。投資銀行傑富瑞集團（Jefferies）指出，自10月4日以來，周期性行業板塊的資金流入強勁，達到了35億美元。另一方面，作為避險資產的債券市場則出現了11億美元的流出。

美國銀行指出，在這個令人印象深刻的時間段裏，儘管華爾街對企業盈利的預期有所下降，但標普500指數的整體市盈率已經擴大至自2018年1月份以來的最高水平。對於市盈率的這種擴張，美聯儲及其2019年以來的三次降息措施作出了提示。

文章說，但在假期季節即將到來之前華爾街感覺良好的氛圍之中，市場可能忘記了美國股市至少面臨着兩個短期下行風險。

經濟增長乏力

首先是，美國經濟增長持續乏力。市場一直都在哄抬一種想法，那就是美國經濟數據已在夏季見底，最重要的是在製造業和就業市場領域中已經見底。凱投宏觀（Capital Economics）的美國高級經濟學家安德魯·亨特（Andrew Hunter）在一份研究報告中寫道：「考慮到（10月份的製造業）調查此前指向的是負增長，因此10月份的回升至少為經濟不會陷入衰退提供了進一步的保證。」

文章指出，這令人感到安心。然而，這並不意味着第四季度，或到2020年的經濟增長將是那種能令股票估值保持在近兩年高點的狂飆式增長。事實上，亨特認為第四季度的美國經濟增長率將從第三季度的1.9%進一步放緩。

市場人士料經濟放緩至1%

亨特並不是唯一擔心美國經濟增長速度將會放緩的人。太平洋投資管理公司（PIMCO）的投資組合經理埃林·布朗（Erin Browne）認為，在未來幾個季度時間裏，美國經濟增長速度將會放緩至微不足道的1%。

「未來幾個季度裏，美國經濟仍將感受到全球增長減速所帶來的一些影響。我們確實認為，今年早些時候我們所看到的國際緊張形勢一直都在拖累市場，直到幾周以前為止。」布朗說道。

聯儲局或會暫停減息

這就引出了第二個問題。美聯儲已經發出了強烈的暗示，短期內該行不會再進一步降息。華爾街也注意到了這個信號：據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的「聯儲局觀察」（FedWatch）工具顯示，交易商目前認為當局於12月11日舉行的今年最後一次貨幣政策會議上，將其基準利率保持不變達96.3%。。

布朗認為，聯儲局或會暫時結束降息，但認為該行有可能會在2020年初再次下調基準利率。他說，「美聯儲正處於觀望模式之中。」

這一切都很好。然而，在經濟增長可能停滯不前、市場密切關注國際緊張形勢之際，市場將在年底失去刺激因素。

布朗稱，「好好享受現在的美股上漲走勢吧，但要注意，沒有什麼是永恒的。」