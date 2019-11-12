【中午收市】港股走勢反覆　半日升21點

撰文：張偉倫
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港股今日表現相當反覆，今早高開並曾收復27000點，可是升勢未能擴大之餘更掉頭向下，其後在低位反位，半日升21點。
恒生指數中午收市報26947點，升21點；國企指數中午收市報10640點，升27點，成交額為367.5億元。
地產股仍處於弱勢，九龍倉置業（1997）跌1.5%，中午收市報43.7元，信和置業（0083）跌0.5%，中午收市報11.84元，恒基地產（0012）跌0.4%，中午收市報38.35元。
內房股逆市上揚 碧桂園半日升1.3%
藥股亦下跌，石藥集團（1093）跌2.1%，中午收市報20.6元，中國生物製藥（1177）跌2.1%，中午收市報11.22元，藥明生物（2269）跌0.8%，中午收市報85.65元。
不過內房股卻轉強，華潤置地（1109）升0.9%，中午收市報34元，碧桂園（2007）升1.3%，中午收市報11.26元，中國海外發展（0688）升0.4%，中午收市報26.4元，中國恒大（3333）升0.6%，中午收市報19.16元。
手機設備股走勢個別，舜宇光學（2382）跌2.2%，中午收市報123.6元，瑞聲科技（2018）升0.8%，中午收市報49.2元。