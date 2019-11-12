《華爾街日報》﹕10月南加州港口集裝箱處理量　按年跌逾14%

《華爾街日報》今日報道，據鄰近的南加州港口公布的數據，洛杉磯和長灘港10月份處理的載貨入境集裝箱數量按年減少了120,077個，降幅14.1%。

美國的太平洋港口處理的入境集裝箱數量佔到了美國海運集裝箱進口量的約37%，這部分進口被視為美國貿易的風向標，特別是與亞洲的貿易。

美國和中國正在就一項臨時貿易協議進行談判，作為協議的一部分，美國可能會取消一部分對中國加徵的關税。自2018年以來，美國分四個階段對總值約3,600億美元的中國進口商品加徵了關税。

料12月起進口量錄3連跌

全美零售商聯合會（National Retail Federation）與Hackett Associates LLC發佈的全球港口追蹤（Global Port Tracker）報告顯示，貿易量在最近幾個月出現劇烈波動，因進口商試圖趕在關税加徵前獲得貨物，然後依靠囤積的庫存產品來度日。該報告估計，美國主要港口的進口量在10月按年下滑5.2%，但預計11月將按年增加8.3%，而在此之後的三個月料錄得大幅下降。

Hackett Associates的負責人哈克特（Ben Hackett）在聲明中表示，一會兒開啟一會兒又暫停的關税加徵舉措，以及不斷擴大的貿易爭端讓行業規劃陷入混亂。

貿易數據分析平台Panjiva表示，在最近減少的進口貨物中，包括電視機、傢俱和服裝在內的消費品佔了很大一部分。