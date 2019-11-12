中企敬業擬斥7000萬英鎊　購英國第二大鋼鐵公司

經過四個月的努力，中國民營鋼企將把英國第二大鋼鐵企業收入囊中。消息稱，中國敬業集團將以7,000萬英鎊收購英國第二大鋼鐵公司。

據英國廣播公司（BBC）昨日（11日）報道，敬業集團已與英國鋼鐵公司（British Steel）達成收購協議，原則上同意以7,000萬英鎊收購後者。敬業集團承諾，未來十年，將對英國鋼鐵公司注資12億英鎊，從而挽救其5,000個直接工作崗位和產業鏈上約2萬個就業崗位。

據英國《衛報》報道，英國鋼鐵公司是英國第二大鋼鐵公司。其前身由14家英國鋼鐵企業於1967年重組而成，鼎盛時期，該公司的鋼鐵產量約佔英國鋼鐵產能的九成以上。

1999年，英國鋼鐵公司與荷蘭鋼鐵生產商霍戈文工程技術公司（Koninklijke Hoogovens）合併成立了康力斯公司（CORuS）。2006年，康力斯公司又被印度塔塔集團的下屬鋼鐵公司收購。十年後，英國格雷布爾資本管理公司（Greybull Capital）象徵性地以1英鎊的價格，從塔塔鋼鐵公司手中購買了康力斯公司，並更名為英國鋼鐵公司。但未能獲得繼續維持經營的資金。

英國鋼鐵前身為塔塔集團旗下企業。（公司Facebook）

2019年7月，敬業集團對英國鋼鐵公司提出全面收購要約。11月4日，該集團董事長李趕坡帶領一眾公司高層，重點考察了英國鋼鐵公司在林肯郡（Lincolnshire）的主要廠區。

《衛報》稱，多家公司對此項收購表達了興趣，但敬業集團在眾多競標者中處於領先地位。考察過程中，敬業集團曾對英國鋼鐵公司表態，若收購能取得進展，他們將全力投資擴大生產，併為英國和歐洲市場服務。

據官網資料顯示，敬業集團位於中國河北省石家莊市平山縣，由李趕坡於1996年創立。該公司以鋼鐵為主業，兼營鋼材深加工、國際貿易、粉末冶金3D打印、旅遊和酒店等產業，目前公司有員工2.35萬名，總資產為390億元人民幣。