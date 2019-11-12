【收市總結】港股反彈重上27000點　交投淡靜　成交額不足700億元

港股今日成功收復27000點。今早大市曾一度下跌逾百點，失守26800點，其後大市由跌轉升，更收復27000點。不過香港社會局勢仍極為緊張，導致成交額不足700點。

恒生指數收市報27065點，升138點；國企指數收市報10691點，升77點，成交額為691.22億元。

騰訊明日公布季績 今日重上330元

大市上揚與明日公布第三季業績的騰訊控股（0700）造好有關。騰訊今日股價重上330元，收市報330.2元，升2.2%。其他遊股方面，金山軟件（3888）則跌0.9%，收市報18.98元，宣布更換主席的雲遊控股（0484）升5.2%，收市報3.67元。

濠賭股今日亦高收，銀河娛樂（0027）升1.4%，收市報53.7元，金沙中國（1928）升1.1%，收市報39.8元，永利澳門（1128）升2.5%，收市報17.34元，美高梅中國（2282）升2.5%，收市報12.44元。

物管股今日再破頂，雅生活服務（3319）升5.5%，收市報25.95元，中海物業（2669）升5.4%，中午收市報4.89元，碧桂園服務（6098）升2.5%，中午收市報27.15元。

地產股走勢個別

地產股則個別發展，九龍倉置業（1997）跌1.1%，收市報43.85元；恒隆地產（0101）升0.2%，收市報16.58元。