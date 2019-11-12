中國10月新增貸款及社會融資規模遜預期　高通脹考驗政策定力

中國10月新增信貸及社融雙雙大幅低於預期，其中10月新增信貸創下近兩年新低，10月新增社融亦創逾三年新低。

《路透》引述分析人士指出，儘管10月存在季節性因素，信貸結構中企業中長貸亦有所改善，但實體融資需求整體疲弱態勢不改。

當前經濟下行壓力難言趨緩，通脹結構性高企並不會掣肘貨幣政策基調，且此前中國央行調降中期借貸便利（MLF）利率亦態度明確，預計央行還將保持定力加大逆周期調控，包括貸款市場報價利（LPR）等在內定向工具料將持續發力助穩經濟。

「10月信貸數據不及預期，主要源於居民短期貸款大幅回落，或與當前嚴控資金流向房地產有關；但10月信貸數據也顯示，企業中長期貸款按年延續增加，信貸整體結構持續改善，這與前期監管層引導銀行信貸支持製造業相關，」東方金誠首席宏觀分析師王青認為。

料人行年內再降準一次

交通銀行金融研究中心分析師陳冀亦指出，「M1低位徘徊，社融弱於信貸，很大程度上反映出當前經濟下行壓力仍大的背景下，制約因素仍在於需求不足。」

王青並預計，總體上看，10月金融數據較弱，這或是人行11月下調MLF利率的一個直接原因。加之10月PMI收縮幅度擴大，意味着四季度經濟下行壓力不會明顯減弱，預計央行貨幣政策將會加大逆周期調節力度，本月20日1年期LPR報價利率將再次輕微下調，年底前後人行有可能再實施一次降準。

分析人士認為，10月金融數據整體疲弱，令貨幣政策大方向難以改變，不過考慮到通脹因素，預計結構性發力仍為未來主要基調。

財通基金固收分析師鄭良海也認為，結構性貨幣政策還將繼續，一方面本月下調MLF利率5點子，LPR料繼續下行，由此帶動實體融資。另一方面，貨幣政策受通脹影響，亦不能出現放水節奏。